Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 03:55
03:43
Общество
Автоэксперт Твердохлебов посоветовал теплую воду для разморозки лючка бензобака
03:41
Общество
Порядка 73% зараженных американцев инфицированы «Омикроном»
03:34
Общество
Мошенники рассылают сообщения о скидках от известных брендов перед Новым годом
03:34
Общество
Парфюмер Нестерова предостерегла от использования эфирных масел в квартире
03:19
Политика
Джен Псаки объяснила рекомендацию Госдепа о поездках на Украину
03:17
Общество
МЧС могут вернуть часть функций надзора в строительстве в 2022 году
02:59
Шоу-бизнес
Элайджа Вуд гордится своей ассоциацией с Фродо из «Властелина колец»
02:49
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места смертельного ДТП с хоккеистом «Реактора»
02:42
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко: Порошенко в стране встретят с автоматами
02:39
Общество
Врач Тихомирова: частое употребление копченой колбасы повышает риск рака желудка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Финансист Сысоев: деньги в иностранной валюте выгодно хранить не меньше пяти лет

Экономика
Финансист Сысоев: деньги в иностранной валюте выгодно хранить не меньше пяти лет
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 21 декабря. Конвертировать средства в иностранную валюту следует в тех случаях, когда в планах копить деньги минимум пять лет с целью купить автомобиль или недвижимость, рассказал аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

Разница между курсами продажи и покупки валюты сделает обмен невыгодным и бессмысленным, если перевести накопленную сумму в рубли до этого срока, пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля», — объяснил специалист.

Хранить в валюте стоит лишь действительно большой объем средств. Но в процессе накопления он рекомендует ежемесячно откладывать небольшие суммы, например, по 50-100 евро в месяц, покупая их сразу же в момент появления в бюджете, заключил Сысоев.

Недавно доллару спрогнозировали укрепление до Нового года. В ближайшие недели, по мнению экспертов, курс доллара по отношению к рублю вряд ли снизится, вне зависимости от предпринятых американским Федрезервом шагов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Сысоев: деньги в иностранной валюте выгодно хранить не меньше пяти лет
деньги валюта накопление
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать