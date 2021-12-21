Финансист Сысоев: деньги в иностранной валюте выгодно хранить не меньше пяти лет

Москва, 21 декабря. Конвертировать средства в иностранную валюту следует в тех случаях, когда в планах копить деньги минимум пять лет с целью купить автомобиль или недвижимость, рассказал аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

Разница между курсами продажи и покупки валюты сделает обмен невыгодным и бессмысленным, если перевести накопленную сумму в рубли до этого срока, пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля», — объяснил специалист.

Хранить в валюте стоит лишь действительно большой объем средств. Но в процессе накопления он рекомендует ежемесячно откладывать небольшие суммы, например, по 50-100 евро в месяц, покупая их сразу же в момент появления в бюджете, заключил Сысоев.

Недавно доллару спрогнозировали укрепление до Нового года. В ближайшие недели, по мнению экспертов, курс доллара по отношению к рублю вряд ли снизится, вне зависимости от предпринятых американским Федрезервом шагов.