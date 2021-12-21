Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 02:23
02:19
Экономика
Финансист Сысоев: деньги в иностранной валюте выгодно хранить не меньше пяти лет
02:08
Общество
В Петербурге растет число поврежденных от ледяных глыб машин
02:00
Экономика
Сферы рекреации и строительства в Крыму станут еще более перспективными для инвесторов
01:56
Общество
Более 160 человек погибли на дорогах Петербурга и Ленобласти с начала года
01:37
Экономика
Финансист Солодков спрогнозировал укрепление доллара к Новому году
01:10
Общество
Путин наградил Розенбаума, Неелову и Гуляеву орденами работников культуры
01:05
Политика
Экс-замглавы МИД Карасин: Москва готова обсудить с НАТО гарантии безопасности
01:02
Политика
Россия перенесет принятие новых санкций против США на 2022 год
00:47
Экономика
Медленное технологическое развитие вызывает спад урожая капусты и моркови в России
00:45
Общество
Роспотребнадзор назвал иммунологические проблемы причиной постковидного синдрома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Финансист Солодков спрогнозировал укрепление доллара к Новому году

Экономика
Финансист Солодков спрогнозировал укрепление доллара к Новому году
torange.biz

Москва, 21 декабря. В ближайшие недели курс доллара по отношению к рублю вряд ли снизится, вне зависимости от предпринятых американским Федрезервом шагов, заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Вероятнее всего, он даже укрепится, добавил специалист в беседе с «Прайм». Степень его подорожания по отношению к рублю будет зависеть не от решений ФРС США, а от развития ситуации на Украине и углубления политической напряженности. Кроме того, скупка иностранной валюты, регулярно предпринимаемая Минфином для пополнения госрезервов, работает также прямо в противоположном направлении — провоцирует укрепление доллара.

«Когда цена на нефть на мировом рынке падает, отечественный бензин не дешевеет — последствия действия налогового маневра. То же и с рублем — в долгосрочной перспективе его курс неизменно снижается», — объяснил Солодков.

Для рубля пятничные торги закончились некоторым ослаблением: с отметки 73,60 рубля за доллар цены выросли до уровня 74,25 рубля. Плюсом к этому поддержку российской валюте сейчас начинает оказывать налоговый период.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Солодков спрогнозировал укрепление доллара к Новому году
доллар курс рубль
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать