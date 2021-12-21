Финансист Солодков спрогнозировал укрепление доллара к Новому году

Москва, 21 декабря. В ближайшие недели курс доллара по отношению к рублю вряд ли снизится, вне зависимости от предпринятых американским Федрезервом шагов, заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Вероятнее всего, он даже укрепится, добавил специалист в беседе с «Прайм». Степень его подорожания по отношению к рублю будет зависеть не от решений ФРС США, а от развития ситуации на Украине и углубления политической напряженности. Кроме того, скупка иностранной валюты, регулярно предпринимаемая Минфином для пополнения госрезервов, работает также прямо в противоположном направлении — провоцирует укрепление доллара.

«Когда цена на нефть на мировом рынке падает, отечественный бензин не дешевеет — последствия действия налогового маневра. То же и с рублем — в долгосрочной перспективе его курс неизменно снижается», — объяснил Солодков.

Для рубля пятничные торги закончились некоторым ослаблением: с отметки 73,60 рубля за доллар цены выросли до уровня 74,25 рубля. Плюсом к этому поддержку российской валюте сейчас начинает оказывать налоговый период.