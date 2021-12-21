Путин наградил Розенбаума, Неелову и Гуляеву орденами работников культуры

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин наградил российских работников культуры орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ главы государства представлен на официальном портале правовой информации.

Так, российский певец Александр Розенбаум был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вместе с ним актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский удостоились ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, следует из сообщения на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Розенбаума Александра Яковлевича — художественного руководителя Фонда создания и развития театра-студии "ПЕТРО-АРТ", город Санкт-Петербург», — содержится в указе.

Ранее Владимир Путин также поручил проработать вопрос необоснованного роста цен на школьное питание. Глава государства призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова заняться созданием комплексов обедов «от поля до тарелки».