Экс-замглавы МИД Карасин: Москва готова обсудить с НАТО гарантии безопасности

Москва, 21 декабря. МИД РФ опубликовал документы о гарантиях безопасности 17 декабря для НАТО и США, однако с тех пор никакого официального ответа с их стороны не последовало. Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Некоторые западные страны заявляют, что российские требования неприемлемы. РФ предъявляет жесткие требования и при этом ждет положительную реакцию НАТО. Но это не означает, что Москва не станет обсуждать или пересматривать свои предложения, передают «Известия».

«Мы спокойно ждем официальной реакции Вашингтона и Евросоюза на эти предложения, которые абсолютно предметны и конструктивны. Это не значит, что они тут же принимаются без изменения запятых и знаков препинания. Напротив, их можно и нужно обсуждать, а не заявлять с экранов телевизоров об их неприемлемости», — отметил Карасин.

Напомним, что, согласно документу, обнародованному МИД, Россия настаивает на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом. Также Москва предлагает НАТО официально подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.