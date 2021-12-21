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Экс-замглавы МИД Карасин: Москва готова обсудить с НАТО гарантии безопасности

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 01:05
Политика
Экс-замглавы МИД Карасин: Москва готова обсудить с НАТО гарантии безопасности
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 21 декабря. МИД РФ опубликовал документы о гарантиях безопасности 17 декабря для НАТО и США, однако с тех пор никакого официального ответа с их стороны не последовало. Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Некоторые западные страны заявляют, что российские требования неприемлемы. РФ предъявляет жесткие требования и при этом ждет положительную реакцию НАТО. Но это не означает, что Москва не станет обсуждать или пересматривать свои предложения, передают «Известия».

«Мы спокойно ждем официальной реакции Вашингтона и Евросоюза на эти предложения, которые абсолютно предметны и конструктивны. Это не значит, что они тут же принимаются без изменения запятых и знаков препинания. Напротив, их можно и нужно обсуждать, а не заявлять с экранов телевизоров об их неприемлемости», — отметил Карасин.

Напомним, что, согласно документу, обнародованному МИД, Россия настаивает на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом. Также Москва предлагает НАТО официально подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

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