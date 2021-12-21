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Россия перенесет принятие новых санкций против США на 2022 год

Политика
Россия перенесет принятие новых санкций против США на 2022 год
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Принятие законопроекта о введении новых рестрикций в отношении США в Госдуме России перенесут на 2022 год из-за принятых Вашингтоном антироссийских санкций, сообщили в нижней палате российского парламента.

Дума примет законопроект «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» в окончательном чтении в 2022 году, сообщают «Известия». Инициативу разработало правительство, в Госдуму проект закона был внесен в июне.

Документ должен запретить банкам направлять информацию о клиентах и совершаемых ими операциях иностранным органам. Задержка рассмотрения инициативы может быть связана с новыми введенными в отношении России санкциями, сообщает со ссылкой на профильный комитет Госдумы газета.

«Могу предположить, что это промедление связано с санкциями США, о которых они недавно снова заявили. Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений», — сообщил газете первый зампред профильного комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

В Минфине изданию подтвердили, что законопроект дорабатывается. В ведомстве не уточнили, что необходимо изменить в документе, но отметили, что поддерживают его принятие.

Ранее политолог и руководитель Kissinger Associates Томас Грэм заявил, что президент США Джо Байден не станет вводить так называемые «адские санкции» против России без дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. По словам эксперта, сейчас из Белого дома звучат только потенциальные угрозы, которые являются попытками «сдерживания» России.

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санкции сша госдума
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