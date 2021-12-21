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Медленное технологическое развитие вызывает спад урожая капусты и моркови в России

Экономика
Медленное технологическое развитие вызывает спад урожая капусты и моркови в России
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Овощеводство, в частности, выращивание моркови и капусты, связано с мелкими хозяйствами, которые медленно внедряют технологические новшества. Государство не особо им помогает, из-за чего урожайность находится в фазе многолетнего застоя, рассказал директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Это небольшие хозяйства, и у них свои особенности производства. Они не применяют развитые технологии, при выращивании капусты и моркови используется много ручного труда, пояснил специалист в беседе с «Известиями».

«Овощи — это прежде всего ручной труд. Здесь нельзя сравнивать, например, с сахаром, который производят 20 заводов. Только в этом году Минсельхоз подсчитал, что овощами (в товарных объемах) занимается около 40 тыс. хозяйств», — привел пример собеседник издания.

Если не будет беспорядочной политики в этой области, введения ограничений, дестимулирующих производство и инвестиции, резкой смены правил игры вроде введения квот на мясо для животноводов, добровольно-принудительной фиксации цен и других странных мер, то постепенно высокие цены подтолкнут бизнес к расширению производства, заключил эксперт.

В декабре в России примерно на 15-20% подорожает вино. Причиной является плохой урожай винограда. Повышение цен также коснется кондитерских изделий. Производители еще в ноябре предупредили о росте цен на 5-20%.

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овощи морковь капуста
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