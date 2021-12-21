Предпенсионеры оказались под прицелом телефонных злоумышленников

Москва, 21 декабря. Телефонные злоумышленники придумали новую схему обмана людей предпенсионного возраста.

Телефонные злоумышленники во время беседы с людьми предпенсионного возраста говорят жертвам о некой дополнительной выплате за стаж. Однако на самом деле мошенники выманивают данные банковских карт. После этого реквизиты применяются для похищения денег. Соответствующий материал подготовило издание «Известия».

В ВТБ сообщили, что мошенники начали активно использовать эту схему. Эти сведения подтвердили в ЦБ и других больших банках. Граждане старшего возраста имеют большую склонность доверять уловкам. Также они перед новогодними праздниками ожидают финансовой помощи от правительства, подчеркнули специалисты.

Злоумышленники также недавно начали активнее применять информацию из социальных сетей для обмана россиян.