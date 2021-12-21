Египет ожидает показателей 2015 года по потоку туристов из России

Каир, 21 декабря. Египетское правительство ожидает, что поток путешественников из России в текущем сезоне достигнет цифр 2015 года и превысит 3 млн человек.

Посольство арабской республики поделилось соответствующей информацией во время беседы с изданием «Известия». Дипмиссия также отметила, что эпидемиологическая ситуация на территории государства остается стабильной. Коронавирусная мутация «Омикрон» не угрожает отечественным путешественникам, отметили в посольстве.

Более 80% жителей курортного района и все сотрудники в туристической отрасли прошли вакцинацию, подчеркнули в ведомстве. В АТОР отметили, что не видят причин для закрытия авиасообщения с этой республикой, однако не рассчитывают на восстановление показателей на уровне 2015 года. По словам экспертов, слишком мало времени прошло с момента снятия ограничений.

Путешественники из России с начала года потратили более 3 трлн рублей на туризм по стране. Траты россиян на внутренние поездки увеличились на 33,5% в сравнении с прошлым годом.