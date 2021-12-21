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«Известия»: власти не поддержали отказ от мигрантов на стройке в России

Экономика
«Известия»: власти не поддержали отказ от мигрантов на стройке в России
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 21 декабря. Дефицит рабочей силы сказывается на стоимости строительства, говорить о возможности полного отказа от мигрантов на стройке сложно, заявили в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Отказ от мигрантов может привести к росту себестоимости жилья на 10-40%, свидетельствуют результаты опроса российских застройщиков, который при участии бизнеса провела Госдума. Россия в настоящее время не готова к резкой смене кадрового состава на стройках, считают в нижней палате российского парламента.

«В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки», — сообщил газете «Известия» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Для решения проблемы нужна федеральная программа подготовки, а также повышения квалификации кадров. Соответствующую инициативу авторы исследования направят в Минстрой, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что стратегия развития ЖКХ и стройотрасли в России до 2030 года с прогнозом до 2035 года почти готова и дорабатывается с учетом замечаний после многочисленных обсуждений.

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мигранты строительство хуснуллин
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