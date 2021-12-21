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Средний чек на перелет по России снизился на 10% в 2021 году

Экономика
Средний чек на перелет по России снизился на 10% в 2021 году
pexels.com  /  Tarik Nachat

Москва, 21 декабря. Авиаперевозки по России в 2021 году выросли по сравнению с 2019 годом, сообщили в сервисе «Туту.ру».

Российский сервис онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты отметил, что в 2021 году около 93% всех перелетов совершались по РФ, тогда как до пандемии этот показатель составлял 80–83%. Самыми популярными направлениями стали из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург.

Кроме того, средний чек за перелет по стране в 2021 году составил 7013 рублей в одну сторону. Этот показатель на 10% меньше, чем докоронавирусный, передают «Известия».

Ранее стало известно, что средний чек за поездку по территории России на поезде в 2021 году повысился на 6%, до 2128 рублей, говорится в исследовании Tutu.ru.

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Все новости / Экономика / Средний чек на перелет по России снизился на 10% в 2021 году
путешествия авиаперелеты Туту.ру
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