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Опрос: половина россиян хочет перейти на фриланс

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 00:29
Общество
Опрос: половина россиян хочет перейти на фриланс
pexels.com  /  Burst

Москва, 21 декабря. Почти половина россиян (46%) рассматривает возможность полного перехода на фриланс. В данный момент без оформления в штат работает треть граждан, а каждый шестой в основном занимается фрилансом.

Большинство фрилансеров зарабатывают до 15 тысяч ежемесячно, и только 11% получают больше 50 тысяч рублей. Те, кто не готов перейти на такой вид работы, указали на низкую пенсию, потерю доходов и невозможность получить кредит или ипотеку. Об этом свидетельствую опросы «Работы.ру» и «СберНПФ», передают «Известия».

Каждая третья компания пользуется услугами фрилансеров. Кроме того, в ближайшее время тренд на такой вид занятости будет крепнуть, заявили эксперты. Однако многие фрилансеры (82%) не могут спрогнозировать свой месячный доход.

Ранее сообщалось, что 69% россиян в новогоднюю ночь загадают здоровья себе и близким. Чуть менее 35% раскрыли, что загадают высокую зарплату, а 33% респондентов хотят простого счастья. Почти 25% признались, что больше всего желают окончания пандемии, а каждый пятый мечтает о материальных ценностях — новой квартире, машине или даче.

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работа опрос фриланс
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