Правительство России не будет продлевать мораторий на проверки виноделов

Москва, 21 декабря. Российские власти не намерены продлевать мораторий на проверки винодельческой продукции после 31 декабря. Об этом сообщили представители Министерства сельского хозяйства России.

Ранее правительство утвердило соответствующее постановление, блокирующее контрольно-надзорные мероприятия в отрасли. Благодаря нему виноделов в России не привлекали к ответственности за несоответствие требованиям по классификации данной продукции. Речь идет о нормах, согласно которым производители должны заменить термин «шампанское» на своих бутылках на «игристое вино», передают «Известия».

Однако после 31 декабря этого года Минсельхоз не станет продлевать мораторий на проверки винодельческой продукции. Подчеркивается, что до этого момента производители уже должны быть заменить свои контрэтикетки, нанеся на них корректные сведения о названии напитка.

Помимо этого, ранее в Минсельхозе сообщили об отсутствии предпосылок для возникновения дефицита кофе в России. По словам российских чиновников, обстановка с поставками данного продукта в страну оценивается как стабильная.