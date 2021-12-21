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Российские семьи с детьми получат новые выплаты в 2022 году

Общество
Российские семьи с детьми получат новые выплаты в 2022 году
www.pexels.com

Москва, 21 декабря. На днях в Челябинской области приняли новые меры поддержки семей — ежемесячное пособие при рождении или усыновлении второго ребенка в размере 6 тысяч рублей. Кроме того, в ряде регионов увеличился материнский капитал.

Что касается федеральных выплат, в 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, а на второго — более 665 тысяч рублей.

На днях в Ростовской области также проиндексировали социальные выплаты и материальную помощь детям-сиротам и многодетным семьям. Изменения коснутся и сирот, которые уже перешагнули порог совершеннолетия, но продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. Каждая выплата увеличится на предполагаемый уровень инфляции в новом году. Изменения установят с 1 января 2022 года в размере 11 396 рублей, информируют «Известия».

Недавно стало известно, что в Самарской области увеличат размер выплат ряду льготных категорий населения. В их числе ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий и другие.

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