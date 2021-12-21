NASA заявило о перекрестном полете России и США к МКС в 2022 году

Москва, 21 декабря. Межправительственное соглашение между Россией и США по поводу перекрестного полета к МКС уже существует и находится на стадии одобрения российскими властями, рассказал на пресс-конференции координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

Предполагается, что полет пройдет в 2022 году. В агентстве рассчитывают, что он состоится уже осенью.

«Мы планируем отправить российского космонавта на корабле Space X и американского астронавта на «Союзе», — рассказал Монтальбано.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев недавно заявлял, что вопрос о возобновлении полетов европейских астронавтов на российских космических кораблях в настоящее время еще не решен. Во многом это решение будет зависеть от американских коллег, заключил он.

Еще раньше глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель отметил, что европейцы снова начнут летать на «Союзах» лишь после того, как космонавты начнут осуществлять перекрестные полеты.