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Салливан и Ушаков обсудили прогресс вокруг Украины

Политика
Салливан и Ушаков обсудили прогресс вокруг Украины
wikipedia.org

Вашингтон, 21 декабря. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником российского президента Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины необходима атмосфера деэскалации.

США готовы участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. Салливан дал понять, что основой для диалога должна послужить взаимность, а также необходимо учитывать озабоченность Вашингтона относительно действий Москвы, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации», — сказано в сообщении.

Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» России вблизи границ с Украиной. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва перемещает войска по территории страны на свое усмотрение.

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Россия готова дать Западу жесткий отпор, если он пересечет обозначенные красные линии. Журналист выразил уверенность в том, что Москва применит силу в качестве ответной меры.

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