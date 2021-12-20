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Сенатор Манчин обвинил Белый дом в мести из-за его слов против Байдена

Политика
Сенатор Манчин обвинил Белый дом в мести из-за его слов против Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 декабря. Сенатор Джо Манчин обвинил персонал Белого дома в утечке информации, после того как он отказал президенту США Джо Байдену в поддержке масштабного инфраструктурного плана.

Политик отметил, что таким образом администрация главы Белого дома мстит ему за интервью, в котором он выступил против американского лидера. Об этом сообщает Fox News.

«По сути, они нанесли ответный удар. Я полагал, что они будут сильными», — подчеркнул демократ.

Манчин добавил, что защитил свое решение выступить против закона о повышении эффективности строительства. Об этом он прямо заявил Байдену.

Сенатор Манчин обвинил Белый дом в мести из-за его слов против Байдена
pixabay.com /

«Это персонал. И они сделали некоторые вещи, которые были абсолютно непростительными. И они знают, о чем речь. Они посчитали, что, черт возьми, могут убрать одного человека. Могут изводить и избивать одного человека. Конечно, у нас достаточно протестующих, чтобы этому человеку было достаточно неудобно. Но знаете что? Я из Западной Вирджинии. Я не оттуда, откуда они. Они просто выбивают из людей все дерьмо и думают, что те будут покорными», — резюмировал сенатор.

Ранее Манчин отказался поддержать масштабный инфраструктурный план команды президента Байдена. По его словам, принятие законопроекта стоимостью 1,75 триллиона долларов приведет к дальнейшему росту инфляции.

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сша белый дом байден манчин
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