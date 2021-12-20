ВОЗ допустила возможность выхода на плато по заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 20 декабря. Россия потенциально может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом среди местного населения. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения на территории страны Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что в России наблюдаются все соответствующие признаки. По словам Вуйнович, в стране «есть плато», однако дальше уровень заболеваемости «очень высокий, близкий к 30 тысячам случаев в день». Об этом представитель ВОЗ рассказала в эфире телеканала «Россия-24».

«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», — заявила Вуйнович.

Однако, как считает врач Соловьев, новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» способен начать активно распространяться в России до конца этого года. По его словам, сыграют роль в этом и новогодние праздники вместе с послаблением противоэпидемических мер.