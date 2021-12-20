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Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка из-за расследования против его компании

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 22:58
Политика
Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка из-за расследования против его компании
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 20 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд на генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс с требованием остановить расследование против его компании Trump Organization.

В заявлении утверждается, что дело против экс-главы Белого дома, которое длилось более двух лет, нарушило его конституционные права. Об этом сообщает Fox News.

«Летиция Джеймс выступает против экс-президента Трампа с бездушным пренебрежением к этическим и моральным обязательствам, которые она поклялась соблюдать, когда стала генеральным прокурором. Она быстро изменила штат, начав это партизанское расследование, и навсегда запятнала святость своего офиса», — заявила адвокат Трампа Алина Хабба.

Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка из-за расследования против его компании
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Хабба добавила, что юридическая команда Трампа намерена привлечь генпрокурора к ответственности за ее действия. Они хотят, чтобы Джеймс прекратила расследование, поскольку ведет его специально против своих политических оппонентов.

Ранее Трамп побеседовал с журналистом Fox об отношениях с лидером Китая Си Цзиньпином. Экс-глава заявил о разладе в отношениях с коллегой после пандемии COVID-19.

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