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Депутат Рады Кузьмин осудил обвинения в адрес Порошенко и Медведчука о закупке угля

Политика
Депутат Рады Кузьмин осудил обвинения в адрес Порошенко и Медведчука о закупке угля
Prt Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 20 декабря. Депутат от «Оппозиционной платформы» Ренат Кузьмин назвал «юридическим трэшом» подозрения в адрес экс-главы Украины Петра Порошенко и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса.

Ни Медведчук ни Порошенко не могут быть осуждены по этому делу. Об этом Кузьмин написал в своем Telegram-канале.

«Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется. Чем все закончится? Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено, все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых», — написал депутат.

Он добавил, что в СБУ никогда не было никаких контрразведывательных дел в отношении Порошенко и Медведчука. Кроме того, прокуроры не подписывали ходатайств о прослушке телефонов. Кузьмин отметил, что все записи их дела сфабрикованы и смонтированы.

Ранее Порошенко предъявили обвинение в государственной измене на Украине. Как сообщил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, это все же удалось сделать официально.

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