Американцы в соцсетях сравнили мэра Бостона с Гитлером из-за указа о тотальной вакцинации

Бостон, 21 декабря. Власти Бостона намерены ввести «агрессивный подход» к вопросу вакцинации на фоне роста заболеваемости, который связывают с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон».

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила мэр города Мишель Ву. По ее словам, с 15 января 2022 года для посещения развлекательных заведений, объектов общественного питания и спортивных залов гражданам будет необходимо предъявить свидетельство о вакцинации. Это требование распространяется на всех лиц старше 12 лет.

#BREAKING: Mayor Wu: Boston requiring proof of vaccination for certain indoor spaces



STORY: https://t.co/1LAQlSuw12 pic.twitter.com/hPTqdvZO79 — Boston 25 News (@boston25) December 20, 2021

После 15 февраля эта категория граждан должна будет предоставлять сертификат о полной вакцинации — то есть о том, что он получили по крайней мере две дозы вакцины. С 1 марта аналогичные требования вводятся для детей в возрасте от 5 лет. Полную вакцинацию дети обязаны пройти до 1 мая.

Под крики недовольных горожан, которым удалось прорваться в лобби отеля, где шла пресс-конференция, мэр Ву сообщила, что по новым правилам все работники муниципалитета обязаны пройти полную вакцинацию: раньше для них сохранялась возможность еженедельного тестирования, но согласно распоряжению главы города, такая опция с 15 января будет недоступна.

Pr Scr youtube.com / CBSN Boston

Пользователи соцсетей уже отреагировали на новые требования, сравнив мэрию Бостона с нацистами, требующими предъявлять аусвайс.

«О, смотрите, Гитлер вернулся! ХДЕ ЕСТЬ ВАШШИ ДОКУМЕНТ?!»

Oh look hitler must be coming back! WHERES DAS PAPERS?! — Christie (@Swimming_Poolee) December 20, 2021

«Это чушь, думаю, что больше не поеду в Бостон»

That's BS, guess I won't be going to Boston anymore — Wow! (@meshelldigi) December 20, 2021

Еще один пользователь интересуется, будут ли для невакцинированных граждан зарезервированы специальные места в задней части автобусов, а также отдельные ванные, намекая на времена сегрегации, когда такие меры действовали в отношении чернокожих.

Are unvaccinated going to have to ride the back of the bus or use different bathrooms???? Where will the segregation end? — Stanley Roycroft (@CaptainStan22) December 20, 2021

Новые меры были приняты бостонской администрацией на фоне роста количества заболевших COVID-19, которое за два месяца увеличилось более, чем в четыре раза. Это происходит, несмотря на высокий уровень вакцинации горожан: согласно официальным данным более 70% жителей Бостона полностью привиты, 80% получили хотя бы одну дозу вакцины.

Ранее в США заявили об угрозе перегрузки системы здравоохранения из-за распространения нового варианта «Омикрон». По мнению специалистов из университета Джона Хопкинса, при сохранении нынешних показателей распространения и смертности от COVID-19, к 1 марта количество американцев, умерших от коронавируса, может достичь 880 тысяч человек.