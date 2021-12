Американцы в соцсетях сравнили мэра Бостона с Гитлером из-за указа о тотальной вакцинации

Бостон, 21 декабря. Власти Бостона намерены ввести «агрессивный подход» к вопросу вакцинации на фоне роста заболеваемости, который связывают с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон».

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила мэр города Мишель Ву. По ее словам, с 15 января 2022 года для посещения развлекательных заведений, объектов общественного питания и спортивных залов гражданам будет необходимо предъявить свидетельство о вакцинации. Это требование распространяется на всех лиц старше 12 лет.

После 15 февраля эта категория граждан должна будет предоставлять сертификат о полной вакцинации — то есть о том, что он получили по крайней мере две дозы вакцины. С 1 марта аналогичные требования вводятся для детей в возрасте от 5 лет. Полную вакцинацию дети обязаны пройти до 1 мая.

Под крики недовольных горожан, которым удалось прорваться в лобби отеля, где шла пресс-конференция, мэр Ву сообщила, что по новым правилам все работники муниципалитета обязаны пройти полную вакцинацию: раньше для них сохранялась возможность еженедельного тестирования, но согласно распоряжению главы города, такая опция с 15 января будет недоступна.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на новые требования, сравнив мэрию Бостона с нацистами, требующими предъявлять аусвайс.

Еще один пользователь интересуется, будут ли для невакцинированных граждан зарезервированы специальные места в задней части автобусов, а также отдельные ванные, намекая на времена сегрегации, когда такие меры действовали в отношении чернокожих.

Are unvaccinated going to have to ride the back of the bus or use different bathrooms???? Where will the segregation end?