Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не сжег дом под Новый год

Москва, 20 декабря. Комик Андрей Рожков поделился воспоминаниями о самом необычном праздновании Нового года. По словам звезды, торжество едва не обернулось пожаром.

Рожков каждый год слушает бой курантов в обществе супруги и троих детей. Звезда старается поддерживать семейные традиции в Новый год, хотя однажды праздник оказался под угрозой. Участник шоу «Уральские пельмени» вспомнил инцидент, когда чуть не сжег дом. По словам артиста, несколько лет назад он попытался приготовить гуся в печи, но тот загорелся.

«Проходя мимо этой печи, я случайно увидел, что гусь наш горит, просто полыхает огнем. Видимо, из него вытопился жир и загорелся. Тогда я бегал по дому с горящим гусем, не зная, куда его деть, потому что на подносе был просто пылающий столб огня», — поделился артист в беседе с сайтом kp.ru.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Федорцов также поделился воспоминаниями о самом необычном новогоднем празднике. Артист признался, что однажды встретил бой курантов, запертый в тамбуре поезда с Константином Хабенским.