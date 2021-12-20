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Самбурская обвинила Дробыша в «дешевом пиаре»

Шоу-бизнес
Самбурская обвинила Дробыша в «дешевом пиаре»
instagram.com  /  @vdrobysh / @samburskaya

Москва, 20 декабря. Актриса Настасья Самбурская высказалась о конфликте с продюсером Виктором Дробышем. Экс-звезда ситкома «Универ» отчитала композитора.

Настасья Самбурская оказалась втянута в разбирательства с Виктором Дробышем после неудачного сотрудничества. Артистка попыталась расторгнуть контракт со звездным наставником и заявила, что ее экс-коллега не выполнил своих обязательств. При этом Дробыш уверял, что актриса сама не пыталась заработать популярность.

Самбурская затронула эту тему в беседе с подписчиками. Звезда отметила, что действительно отвергала предложения продюсера и избегала скандальных ток-шоу ради «дешевого пиара». Об этом артистка рассказала в Instagram.

«Когда творчества нет, приходится ходить, зарабатывать сомнительную репутацию. В моем репертуаре концертном не было ни одной песни Виктора Яковлевича. А он вроде композитор? И вообще, лучше бы он так славно меня пиарил в период сотрудничества», — заявила артистка.

Самбурская также отметила, что после скандала Дробыш сам начал поднимать тему их конфликта в интервью и «поливал» ее грязью. Артистка призналась: она считает, что продюсер поступил не по-мужски.

Дробыш также оказался втянут в конфликт с Филиппом Киркоровым. Продюсер Андрей Разин раскритиковал своего коллегу в ответ на оскорбление в адрес короля эстрады.

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самбурская продюсер дробыш
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