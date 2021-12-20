Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 21:53
21:40
Экономика
Экономисты рассказали о главных факторах влияния на валютный и фондовый рынки
21:31
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не сжег дом под Новый год
21:24
Видео
Компания «Мегалайн» показала макеты проектов «Горская» и ТПУ
21:13
Весь мир
СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году
21:10
Весь мир
Президент Франции отказался от поездки в Мали под предлогом новой волны коронавируса
21:09
Шоу-бизнес
Самбурская обвинила Дробыша в «дешевом пиаре»
21:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони
21:04
Шоу-бизнес
Порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых
21:00
Общество
Губернатор Петербурга констатировал провал кампании по уборке снега в городе
21:00
Общество
Врач Мясников предупредил курильщиков об осложнениях при повышенном гемоглобине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 21:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 20 декабря. Телеведущая Ксения Бородина ответила бывшей участнице проекта «Дом-2» Виктории Боне на критику в свой адрес.

Подписчики Бородиной в Instagram спросили звезду, смотрела ли она новое интервью Лауры Джугелии с Боней на YouTube-канале Fametime TV. Телеведущая в ответ заявила, что когда-нибудь бывшие участники «Дома-2» перестанут ее упоминать при любом удобном случае. Бородина подчеркнула, что в отличие от них, много работала и не позволяла себе непристойного поведения.

«Я вот думаю, а настанет такой день, когда они прекратят обо мне говорить — эти бывшие участники «Дома-2»!» — заявила Бородина.

По словам ведущей, конфликт с Боней «высосан из пальца», так как сама модель не помнит, о чем была речь.

«Они даже не помнят суть конфликта. Видно, 5G повлияло! А я помню, его нет! Он высосан из пальца», — добавила телеведущая.

Бородина заявила, что не хочет больше выяснять отношения с бывшими участницами шоу и что-то доказывать на публику. Боня ранее заявляла, что при походе на интервью к журналистке Ксении Собчак не стала бы трястись от страха перед ней так, как Бородина.

Ранее блогер Лена Миро назвала Боню «лежалой картофелиной» в климаксе на фоне новости о помолвке. По ее мнению, звезда вполне может и не выходить замуж за иностранца, а просто «прогревать» аудиторию для продажи курса по поиску миллионеров.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони
дом-2 боня бородина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать