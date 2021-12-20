Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони

Москва, 20 декабря. Телеведущая Ксения Бородина ответила бывшей участнице проекта «Дом-2» Виктории Боне на критику в свой адрес.

Подписчики Бородиной в Instagram спросили звезду, смотрела ли она новое интервью Лауры Джугелии с Боней на YouTube-канале Fametime TV. Телеведущая в ответ заявила, что когда-нибудь бывшие участники «Дома-2» перестанут ее упоминать при любом удобном случае. Бородина подчеркнула, что в отличие от них, много работала и не позволяла себе непристойного поведения.

«Я вот думаю, а настанет такой день, когда они прекратят обо мне говорить — эти бывшие участники «Дома-2»!» — заявила Бородина.

По словам ведущей, конфликт с Боней «высосан из пальца», так как сама модель не помнит, о чем была речь.

«Они даже не помнят суть конфликта. Видно, 5G повлияло! А я помню, его нет! Он высосан из пальца», — добавила телеведущая.

Бородина заявила, что не хочет больше выяснять отношения с бывшими участницами шоу и что-то доказывать на публику. Боня ранее заявляла, что при походе на интервью к журналистке Ксении Собчак не стала бы трястись от страха перед ней так, как Бородина.

Ранее блогер Лена Миро назвала Боню «лежалой картофелиной» в климаксе на фоне новости о помолвке. По ее мнению, звезда вполне может и не выходить замуж за иностранца, а просто «прогревать» аудиторию для продажи курса по поиску миллионеров.