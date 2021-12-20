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Порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых

Шоу-бизнес
Порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Вашингтон, 20 декабря. Американский порнорежиссер и актер Рэнди Спирс разделил мнение известной певицы Билли Айлиш о фильмах для взрослых, передает портал TMZ.

Издание связалось с актером, который прекратил работать в этой индустрии в 2015 году. Спирс снялся в более чем тысячи фильмах для взрослых и являлся режиссером свыше 30 проектов. Он заявил, что фильмы и изображения с порнографическим содержанием очень сложны для понимания детьми, поэтому они могут нанести длительные негативные последствия.

Айлиш ранее признавалась, что впервые увидела порнографический контент в 11 лет. Она отметила, что ее это очень шокировало и повлияло на психику. По словам певицы, опыт вызвал у нее ночные кошмары и приступы сонного паралича, а позже проблемы в сексуальной жизни.

Известная американская певица и автор песен ранее рассказывала во время шоу Говарда Стерна, что прошедшим летом могла умереть от осложнений, вызванных коронавирусом.

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