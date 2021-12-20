Global Times: США используют украинский кризис для расширения своей гегемонии

Пекин, 20 декабря. Соединенные Штаты намеренно нагнетают обстановку на территории украинского государства для того, чтобы оправдать свои действия по расширению Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделали авторы газеты Global Times.

По данным издания, военно-политический блок изначально был настроен против Советского Союза, а затем и Российской Федерации. В Global Times подчеркнули, что виной этому распространение американского главенствующего положения на международной арене.

Однако, по мнению одного из экспертов, в случае ответной реакции со стороны российского государства НАТО будет вынуждена обратиться за помощью к Вашингтону. Он отметил, что именно это и даст Соединенным Штатам положение лидера в вопросе обеспечения безопасности.

«Вот настоящая игра Вашингтона, но многие небольшие страны не понимают этого, или у них нет другого выбора, кроме как позволять ему использовать себя», — высказал свое мнение автор статьи о скрытых мотивах США в нагнетании украинского кризиса.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели» для того, чтобы предотвратить «вторжение» России на территорию украинского государства.