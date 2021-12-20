Львы и Скорпионы возглавили рейтинг покорителей сердец среди знаков зодиака

Москва, 20 декабря. Некоторые люди от природы наделены невероятным шармом и естественным обаянием. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут смело называть себя покорителями чужих сердец.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Львы. Представителям этого знака зодиака нравится находиться в центре внимания и обращать на себя взгляды, чему помогает их одиозное поведение, нередко граничащее с экстремальным. Львы притягивают к себе уверенностью, обаянием и отсутствием страха перед экспериментами. Тем, кто родился под этим созвездием, легко удается не только очаровывать других, но и блистать на публике.

Наравне со Львами пьедестал делят Скорпионы. Для этого знака зодиака свойственна тяга к роскоши и дорогим вещам, они прекрасно знают, чего стоят, поэтому размениваться на мелочи не будут. Однако если кому-то важно покорить сердца многих, то Скорпионы предпочитают бросать все усилия на покорение одной конкретной цели, притягивая к себе ее с помощью неуемной энергии и целеустремленности.

pexels.com / Andrea Piacquadio

Особенным шармом также обладают и Рыбы. Представители этого знака зодиака способны удивить любого своей готовностью прийти на помощь, поскольку редко остаются равнодушными к чужой проблеме и могут оказать поддержку даже малознакомому человеку. Именно благодаря этому врожденному свойству у них получается привлечь к себе внимание людей.

В свою очередь, Весам удается завораживать за счет небывалого обаяния и очарования. Несмотря на то, что люди, родившиеся под этим знаком зодиака, кажутся крайне уравновешенными и несколько хладнокровными, хотя способны в нужный момент проявить свою привлекательность, что делает их изощренными манипуляторами.

Российский астролог Павел Глоба ранее назвал четыре знака зодиака, которых в 2022 году ждут несметные богатства и большая удача. Среди везунчиков оказались Овны и Водолеи.