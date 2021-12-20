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Ягудин жестко отреагировал на поцелуи Милохина и Медведевой в «Ледниковом периоде»

Шоу-бизнес
Ягудин жестко отреагировал на поцелуи Милохина и Медведевой в «Ледниковом периоде»
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 20 декабря. Российский фигурист и телеведущий Алексей Ягудин прокомментировал поцелуи пары тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Парочка впервые поцеловалась во время выступления, где популярный тиктокер предстал в образе «Человека-паука», а фигуристка была его возлюбленной. Второй поцелуй произошел уже в завершении номера новогоднего выпуска шоу.

«Есть ли между ними искра, надо спросить у самих ребят. Ну, поцеловались и поцеловались. Мне вообще все равно. Да все целуются на этом шоу. Это какая-то фишка этого сезона», — заявил Ягудин «Спорт-Экспрессу».

По словам фигуриста, сейчас это стало происходить все чаще. Он предположил, что участники могли заметить, что это работает. Спортсмен также заявил, что пары не идут дальше поцелуев, потому что тогда нечего будет показывать. Ягудин отметил, что конкурсанты смогут удивить своим креативом и в дальнейшем найдут что-то такое, что сможет превзойти поцелуй на льду.

Слухи о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой распространяются все больше с каждым днем. Пара тоже не прочь подогреть их своими высказываниями и поведением в Сети. Фигуристка недавно показала романтичное фото в объятиях блогера, которое сделала обоями для смартфона.

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Алексей Ягудин евгения медведева даня милохин
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