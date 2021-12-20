Дефицит деталей вынудил Toyota приостановить работу японских заводов в январе

Тойота, 20 декабря. Крупнейший японский автопроизводитель Toyota в связи с дефицитом деталей решил приостановить работу семи производственных линий на пяти находящихся в Японии заводах.

Компания не уточняет, на сколько дней затянется приостановка. Газета Nikkei предполагает, что простой отразится на расчетном объеме выпуска автомобилей в сторону сокращения приблизительно на 20 тыс. единиц.

В период с 20 по 22 декабря Toyota уже приостановила производство на двух предприятиях. При этом в ноябре автоконцерн объявил, что впервые с мая все 14 заводов, расположенные в Японии, начали функционировать в обычном режиме. Этого удалось достичь благодаря решению проблем с поставками комплектующих. Компания рассчитывала, что в последний месяц года мировые объемы производства Toyota составят рекордные 800 тыс. автомобилей.

Корпорация General Motors выпустила первую партию электропикапов модели Hummer EV, которая предназначалась для коммерческих поставок. Ценник на текущий момент составляет 113 тыс. долларов.