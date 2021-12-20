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Военнослужащие ВВО ведут разработку полотна для новой колеи БАМ с опережением графика

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 20:52
Армия
Военнослужащие ВВО ведут разработку полотна для новой колеи БАМ с опережением графика
wikipedia.org  /  A. L. (loading) / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 декабря. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) с опережением графика ведут работы по разработке выемки земляного полотна для новой колеи Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Отмечается, что специалисты железнодорожных соединений округа осуществляют работы, невзирая на существенное понижение температуры на участке строительства. По имеющейся информации, на сегодняшний день объем выработанного скального грунта превысил 130 тысяч кубометров, передает телеканал «Звезда».

Подчеркнем, что военнослужащие были направлены на модернизацию БАМа по поручению российского лидера Владимира Путина. На участке строительства также работают две железнодорожные бригады, которые были переброшены туда по решению Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что половина восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали начнет работу уже в 2022 году. При этом в районе города Дрогошевск тестовое движение поездов будет запущено уже в конце 2021 года.

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