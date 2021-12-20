Президент Франции отказался от поездки в Мали под предлогом новой волны коронавируса

Бамако, 20 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил ранее запланированный визит в Мали. Декларируемой причиной стало нежелание гаранта заражать солдат Пятой республики, базирующихся в африканской стране, сообщает издание Jeune Afrique со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца.

Рабочая поездка должна была состояться 20 декабря. Во время турне по континенту, лидер бывшей метрополии планировал провести встречу с президентом Ассими Гоитой, а также отпраздновать католическое Рождество с военнослужащими бывшей метрополии на базе в Гао.

«Ситуация в области здравоохранения стала сложнее, чем мы думали. Необходимо действовать в соответствии с мерами, принятыми во Франции. Отмена визита также позволит хорошо обдумать ситуацию для лучшего урегулирования дипломатической напряженности между Парижем и Бамако», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

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В то же время общеизвестным фактом является то, что Эммануэль Макрон традиционно предпочитает семейному уик-энду разделять рождественский ужин с военнослужащими. Чаще всего это происходит на территории Черного континента.

«Событию уделяется значительное внимание в прессе, и оно уже успело стать эффективной традицией публичной дипломатии, нацеленной как на внутреннего потребителя — избирателя, так и на внешнего — африканские элиты», — подчеркивают сотрудники издания.

Так, праздник в 2017 году лидер Пятой республики отмечал с контингентом 101-ой авиабазы у Ниамея в Нигере. В 2018-м он отправился в Нджамену, столицу Чада, а в 2019-м ужинал на военной базе в Порт-Буэ, который расположен на территории Кот-д'Ивуара.

«За кулисами подготовки в последний момент несостоявшейся встречи лидеров Франции и Мали присутствовали значительные разногласия. И похоже, что этот фактор можно рассматривать в качестве истинной причины отмены визита. Руководство Бамако настаивало на двустороннем формате встречи, и рассчитывало на возможность разговора двух лидеров с глазу на глаз. Однако, противоположная сторона, настаивала на многостороннем формате», — заявили в Jeune Afrique.

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Париж намеревался привлечь к переговорам председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), президента Ганы Нана Акуфо-Аддо, а также главу Чада Махамата Деби, который является проводником политической воли бывшей метрополии.

Помимо прочего, правительство в Бамако выдвинуло французской стороне ряд условий, на которых должна проходить встреча. В частности, Мали отказалась обсуждать с бывшей метрополией вопросы, касающиеся «ЧВК Вагнера».

Ранее Эммануэль Макрон объявил о постепенном сокращении контингента страны на территории Мали. При этом искоренить терроризм в Сахаро-Сахельском регионе ему так и не удалось. В этих условиях власти африканской республики обратились за помощью к России, в том числе к сотрудникам частной военной компании. По данным западных СМИ, в конце лета 2021 года в стране начала действовать «ЧВК Вагнера».

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Накануне стало известно о дополнительном развертывании 1000 военнослужащих Нджамены в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Другими словами, Франция банально заменила собственных солдат, задействованных в неэффективной военной операции «Бархан» на бойцов подконтрольного государства.

Укрепление отношений между Бамако и Москвой не входило в планы Парижа, поэтому его истеблишмент всячески пытается разрушить взаимовыгодные связи двух государств. Россия, в рамках поддержки властей Мали по линии военно-технического сотрудничества, доставила партию боеприпасов для стрелкового вооружения.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал о намерении Кремля развивать комплексное сотрудничество с африканским государством.