Курск, 20 декабря. Подразделения Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа впервые получили к Новому году около пяти тонн яблок «Лигол». Об этом сообщил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

По словам чиновника, это стало новогодним подарком для военных Вооруженных сил России от представителей сельского хозяйства и администрации региона. Горбунов отметил, что Курская область известна во всем мире как яблочный край. Поэтому фермеры подарили солдатам, которые в новогоднюю ночь будут защищать страну, яблоки «Лигол» для украшения праздничного стола.

«Уверен, что нашим защитникам будет приятно получить этот небольшой сладкий подарок в преддверии Нового года», — констатировал Горбунов.

Заместитель командира ракетного соединения ЗВО по тылу Алексей Коржаев подчеркнул, что такой подарок отображает, насколько сильно взаимодействие ракетной бригады общевойсковой армии и представителей Курского региона.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30 ликвидировали самолеты условного противника на учениях в Курской области. В маневрах задействовали более 20 экипажей авиационного полка ЗВО.