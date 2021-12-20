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Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост тренера «Ференцвароша»

Спорт
Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост тренера «Ференцвароша»
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Будапешт, 20 декабря. Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал свое решение возглавить клуб из столицы Венгрии.

Станислав Черчесов быстро согласился возглавить «Ференцварош», узнав об интересе к его персоне со стороны руководства. Об этом 58-летний российский тренер рассказал в интервью пресс-службе будапештского клуба.

«Как только я узнал об интересе «Ференцвароша», я начал искать информацию о клубе. Я был немного знаком с их историей, так как мне приглянулась венгерская команда еще со времен выхода в финал Кубка обладателей Кубков 1975 года. Теперь я смог идентифицировать себя с проектом, который увидел перед собой», — подчеркнул наставник «Ференцвароша».

В июле Черчесов покинул пост главного тренера сборной России, который он занимал с 2016 года, пишет RT. Под его руководством национальная команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

О назначении Черчесова главным тренером сообщила пресс-служба «Ференцвароша». На посту наставника венгерского клуба российский специалист сменил Петера Штегера.

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Все новости / Спорт / Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост тренера «Ференцвароша»
футбол черчесов назначение Ференцварош
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