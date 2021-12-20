Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост тренера «Ференцвароша»

Будапешт, 20 декабря. Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал свое решение возглавить клуб из столицы Венгрии.

Станислав Черчесов быстро согласился возглавить «Ференцварош», узнав об интересе к его персоне со стороны руководства. Об этом 58-летний российский тренер рассказал в интервью пресс-службе будапештского клуба.

«Как только я узнал об интересе «Ференцвароша», я начал искать информацию о клубе. Я был немного знаком с их историей, так как мне приглянулась венгерская команда еще со времен выхода в финал Кубка обладателей Кубков 1975 года. Теперь я смог идентифицировать себя с проектом, который увидел перед собой», — подчеркнул наставник «Ференцвароша».

В июле Черчесов покинул пост главного тренера сборной России, который он занимал с 2016 года, пишет RT. Под его руководством национальная команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

О назначении Черчесова главным тренером сообщила пресс-служба «Ференцвароша». На посту наставника венгерского клуба российский специалист сменил Петера Штегера.