Замглавы МИД РФ Руденко: действия соседних стран довели Россию до точки кипения

Москва, 20 декабря. Действия соседних с Россией стран вынуждают Москву выступать с предложениями по гарантиям безопасности. Таким мнением поделился заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.

По словам замминистра иностранных дел, речь идет не об опасениях российской стороны. Соответствующее заявление Руденко сделал в ходе заседания в клубе «Валдай».

«Вопрос о достижении нашими соседями определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас на принятие определенных радикальных шагов», — высказал свою точку зрения заместитель главы МИД России.

Стоит отметить, что США должны начать воспринимать Российскую Федерацию как равноправного партнера, тогда диалог государств получится наладить. Соответствующее заявление сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков, пишет Национальная служба новостей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пока не отреагировали на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом также рассказал Сергей Рябков.