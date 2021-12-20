Посол Египта в Москве высказался о шагах по реализации Российской промышленной зоны

Москва, 20 декабря. Египетский посол Назих Нагари встретился с заместителем председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Даниилом Алгульяном, чтобы обсудить ход создания Российской промышленной зоны в североафриканской стране.

Стороны обговорили текущие шаги по завершению процедур, которые необходимы для старта проекта в ближайшие месяцы. Назих Нагари подчеркнул, что роспромзона представляет большой интерес как для Каира, так и для Москвы.

По его словам, в ходе встречи договорились усилить совместную координацию между египетскими и российскими властями, чтобы приступить к реализации в первой половине 2022 года. Кроме того, решили организовать мероприятия для продвижения целей проекта и экономических возможностей, которые он предлагает.

В свою очередь, вице-президент «ВЭБ.РФ» подтвердил заинтересованность Москвы в возведении роспромзоны в Египте. Даниил Алгульян отметил, что многие отечественные инвесторы уже готовы вложиться в проект.

Ранее гендир государственной корпорации развития Вероника Никишина заявляла, что благодаря стратегически важному расположению Российской промышленной зоны, которая находится на пересечении основных логистических путей, доставка отечественной продукции ускорится и потребует меньше затрат.

По ее словам, резиденты проекта смогут поставлять собственную продукцию третьим государствам в рамках международных торговых соглашений, которые Каир подписал с более чем 70 странами и региональными объединениями, что значительно упростит выход российской продукции на внешние рынки.

«У РФ и Египта полностью совпали интересы в таком формате сотрудничества. Проект, который мы создаем, работает абсолютно по принципу win-win. Выигрывают обе стороны, а также страны всего региона, потому как продукция станет дешевле и доступнее», — разъясняла Вероника Никишина.

В мае 2018 года Москва и Каир заключили соглашение о создании и обеспечении деятельности Российской промышленной зоны в североафриканской стране с целью образования платформы для выхода отечественных компаний на новые рынки и для наращивания поставок, в том числе в Европу и Азию.