Победители конкурса «Большая перемена» получили по миллиону рублей на образование

Москва, 20 декабря. Более 2,5 миллиона человек в этом году стали участниками конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Целью всероссийского конкурса является предоставление возможности школьникам проявить свои сильные стороны, которые сложно увидеть с помощью оценок. Проект превратился в целое сообщество единомышленников, пишет Газета.ru.

Президент России Владимир Путин поддержал старт проекта 26 марта 2021 года. Денежный приз в размере 1 млн рублей на образование получили 300 учеников 11-х классов и 150 студентов 4-х курсов среднего профессионального образования (СПО). Также лучшие 50 образовательных организаций были награждены призами в размере 2 млн рублей на развитие.

Ранее сообщалось, что ученица первого курса Муромского педагогического колледжа Полина Борисова получила приз «Больше, чем путешествие» на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование».