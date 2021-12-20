Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 21:52
21:40
Экономика
Экономисты рассказали о главных факторах влияния на валютный и фондовый рынки
21:31
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не сжег дом под Новый год
21:24
Видео
Компания «Мегалайн» показала макеты проектов «Горская» и ТПУ
21:13
Весь мир
СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году
21:10
Весь мир
Президент Франции отказался от поездки в Мали под предлогом новой волны коронавируса
21:09
Шоу-бизнес
Самбурская обвинила Дробыша в «дешевом пиаре»
21:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони
21:04
Шоу-бизнес
Порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых
21:00
Общество
Губернатор Петербурга констатировал провал кампании по уборке снега в городе
21:00
Общество
Врач Мясников предупредил курильщиков об осложнениях при повышенном гемоглобине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Победители конкурса «Большая перемена» получили по миллиону рублей на образование

Общество
Победители конкурса «Большая перемена» получили по миллиону рублей на образование
vk.com  /  Большая перемена

Москва, 20 декабря. Более 2,5 миллиона человек в этом году стали участниками конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Целью всероссийского конкурса является предоставление возможности школьникам проявить свои сильные стороны, которые сложно увидеть с помощью оценок. Проект превратился в целое сообщество единомышленников, пишет Газета.ru.

Президент России Владимир Путин поддержал старт проекта 26 марта 2021 года. Денежный приз в размере 1 млн рублей на образование получили 300 учеников 11-х классов и 150 студентов 4-х курсов среднего профессионального образования (СПО). Также лучшие 50 образовательных организаций были награждены призами в размере 2 млн рублей на развитие.

Ранее сообщалось, что ученица первого курса Муромского педагогического колледжа Полина Борисова получила приз «Больше, чем путешествие» на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Победители конкурса «Большая перемена» получили по миллиону рублей на образование
образование награды большая перемена
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать