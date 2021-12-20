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Киселев: Запад столкнется с жестким ответом России при пересечении красных линий

Армия
Киселев: Запад столкнется с жестким ответом России при пересечении красных линий
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 20 декабря. Россия готова дать Западу жесткий отпор, если он пересечет обозначенные ею красные линии, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В комментарии для телерадиокомпании BBC он выразил уверенность в том, что Москва применит силу в качестве ответной меры.

«Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти», — сказал Киселев.

Ранее Москва передала Вашингтону проекты соглашений по обеспечению гарантий безопасности. В обнародованных представителями МИД РФ документах, среди прочего, предлагается запретить размещение ракет средней и меньшей дальности за рубежом, а также в зоне досягаемости участников договора. Как сообщает RT, Россия ждет ответа США в кратчайшие сроки.

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россия безопасность нато киселев
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