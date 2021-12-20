Киселев: Запад столкнется с жестким ответом России при пересечении красных линий

Москва, 20 декабря. Россия готова дать Западу жесткий отпор, если он пересечет обозначенные ею красные линии, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В комментарии для телерадиокомпании BBC он выразил уверенность в том, что Москва применит силу в качестве ответной меры.

«Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти», — сказал Киселев.

Ранее Москва передала Вашингтону проекты соглашений по обеспечению гарантий безопасности. В обнародованных представителями МИД РФ документах, среди прочего, предлагается запретить размещение ракет средней и меньшей дальности за рубежом, а также в зоне досягаемости участников договора. Как сообщает RT, Россия ждет ответа США в кратчайшие сроки.