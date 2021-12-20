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«Точка на карте». Места пушкинских дум, альпийский климат и фонтаны Железноводска

Видео

Сегодня мы приглашаем вас посетить самый северный курорт Минеральных Вод — уютный и красивый Железноводск. Усеянный лесами и фонтанами город раскинулся у подножия горы Железная, откуда и взял вое название.

Мы прогуляемся по старинным улицам города, брусчатка которых касалась стопы Александра Сергеевича Пушкина, и где он и придумал сюжет для своего «Кавказского пленника». Здесь же находится визитная карточка Железноводска — удивительной красоты Пушкинская галерея.

По дороге нам встретится необычный памятник, который местные жители прозвали «Яйцо желаний», хотя на самом деле — это солнечные часы. Казалось бы, громоздкую, скульптуру невозможно сдвинуть с места, однако, стоит приложить усилия, и она начинает вращаться вокруг своей оси. Говорят, что если совершить полный оборот, то сбудется любое желание.

Обязательным для посещения является Городской парк. Он славится тем, что это единственный парк естественного происхождения на всей территории Кавказских Минеральных Вод. Для самых выносливых есть возможность подняться по километровой каскадной лестнице, с которой открывается сказочный вид на местные красоты.

Целебных источников насыщенной редкими минералами воды здесь можно насчитать более двадцати штук. Столько же тут и санаториев, готовых удовлетворить потребности самого искушенного туриста.

Горожане ласково называют свой город «Маленькой Швейцарией». Почему нет? Мягкий альпийский климат, ручьи и чистые озера, холмистый рельеф — ничуть не хуже дорогих европейских курортов. 

Окунитесь в атмосферу спокойствия и испытайте массу новых впечатлений, совершив виртуальную прогулку по Железноводску в новом выпуске передачи «Точка на карте».

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кавказ железноводск точка на карте
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