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Цены на электроэнергию во Франции и Германии бьют рекорды

Экономика
Цены на электроэнергию во Франции и Германии бьют рекорды
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Осло, 20 декабря. Стоимость электроэнергии на европейском рынке установила новый рекорд. Во Франции средняя цена на сутки вперед достигла 442,8 евро, а в Германии — 431,9 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.

Причина удорожания электричества — ожидания холодной зимы. Европейские синоптики утверждают, что с падением температур ниже нуля столкнутся сразу несколько столиц, а это приводит к росту спроса, пишет агентство Bloomberg. Такая динамика наблюдается, например, в Бельгии и Австрии, где стоимость превышает 430 евро.

Цены на энергию продолжают расти, газовые котировки увеличились примерно на 600%. Рост стоимости энергии в числе прочего разогнал инфляцию, которая стала новым вызовом для властей на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что ситуация в энергетическом секторе Европы ухудшается, а в большей части регионов «наступает полный хаос». При этом стране удалось добиться стабильности в плане поставок электричества.

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европа электричество электроэнергия энергокризис
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