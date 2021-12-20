Цены на электроэнергию во Франции и Германии бьют рекорды

Осло, 20 декабря. Стоимость электроэнергии на европейском рынке установила новый рекорд. Во Франции средняя цена на сутки вперед достигла 442,8 евро, а в Германии — 431,9 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.

Причина удорожания электричества — ожидания холодной зимы. Европейские синоптики утверждают, что с падением температур ниже нуля столкнутся сразу несколько столиц, а это приводит к росту спроса, пишет агентство Bloomberg. Такая динамика наблюдается, например, в Бельгии и Австрии, где стоимость превышает 430 евро.

Цены на энергию продолжают расти, газовые котировки увеличились примерно на 600%. Рост стоимости энергии в числе прочего разогнал инфляцию, которая стала новым вызовом для властей на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что ситуация в энергетическом секторе Европы ухудшается, а в большей части регионов «наступает полный хаос». При этом стране удалось добиться стабильности в плане поставок электричества.