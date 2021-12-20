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Зеленский стал лидером антирейтинга среди кандидатов на должность президента Украины

Политика
Зеленский стал лидером антирейтинга среди кандидатов на должность президента Украины
Pr Scr youtube.com

Киев, 20 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил народный антирейтинг среди кандидатов в главы государства. Это следует из результатов соцопроса, проведенного центром «Социс».

По данным исследования, 32,4% украинцев не стали бы голосовать за Зеленского в случае выдвижения им своей кандидатуры на следующих президентских выборах. Экс-глава Украины Петр Порошенко занял вторую строчку антирейтинга — его не стали бы поддерживать 28,2% респондентов. Тройку лидеров замкнул депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Ранее стало известно, что партия Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в рейтинге пропрезидентскую «Слугу народа», передает НСН. Третье место досталось «Батькивщине», которую возглавляет экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

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