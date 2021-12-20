Зеленский стал лидером антирейтинга среди кандидатов на должность президента Украины

Киев, 20 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил народный антирейтинг среди кандидатов в главы государства. Это следует из результатов соцопроса, проведенного центром «Социс».

По данным исследования, 32,4% украинцев не стали бы голосовать за Зеленского в случае выдвижения им своей кандидатуры на следующих президентских выборах. Экс-глава Украины Петр Порошенко занял вторую строчку антирейтинга — его не стали бы поддерживать 28,2% респондентов. Тройку лидеров замкнул депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Ранее стало известно, что партия Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в рейтинге пропрезидентскую «Слугу народа», передает НСН. Третье место досталось «Батькивщине», которую возглавляет экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.