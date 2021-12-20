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Глава исполкома ОНФ Кузнецов рассказал о планах участия Росгвардии в охране школ

Общество
Глава исполкома ОНФ Кузнецов рассказал о планах участия Росгвардии в охране школ
onf.ru  /  Пресс-служба ОНФ

Москва, 20 декабря. Руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов поделился планами движения на 2022 год.

По его словам, сейчас ОНФ продвигает ряд инициатив, которые сделают жизнь россиян лучше. Так, благодаря усилиям участников движения фельдшерско-акушерские пункты в 2022 году могут получить право на продажу лекарств. Кузнецов рассказал, что в одном из сел Ростовской области закрылся аптечный пункт, в результате чего жители остались без лекарств. ОНФ предложил продавать лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах там, где нет аптек, в Минздраве такую инициативу поддержали.

Кроме того, движение предлагает задействовать Росгвардию в охране школ. Кузнецов отметил, что муниципальных бюджетов на этот проект не хватит, поэтому предлагается привлечь регионы.

Глава исполкома ОНФ Кузнецов рассказал о планах участия Росгвардии в охране школ
pxfuel.com /

«Если комплексный анализ покажет, что в дотационных регионах не хватает средств, будем стучаться в правительство, просить выделить на это деньги. Это то, на чем нельзя экономить», — рассказал глава исполкома.

Также ОНФ предлагает снабдить специальными браслетами пожилых людей с деменцией. Эта инициатива поможет пенсионерам не теряться. Проект планируют реализовать вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

Ранее ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме с фальшивыми call-центрами. Злоумышленники придумали новый план по краже средств у населения, благодаря которому жертвы сами набирают номера поддельных call-центров и сообщают свои данные.

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Все новости / Общество / Глава исполкома ОНФ Кузнецов рассказал о планах участия Росгвардии в охране школ
россия онф Михаил Кузнецов
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