Изменяет муж — пойду куплю очередное платье: как выявить у себя шопоголизм

В рождественские каникулы в магазинах идут распродажи с заманчивыми скидками. Что становится большим соблазном спустить всю новогоднюю премию на вещи, парфюм и предметы, которые, если разобраться, не очень-то и нужны. Почему ради очередного платья, кофты, телефона или духов кое-кто готов на необдуманные поступки, и что скрывается на самом деле за безграничной любовью к магазинам? Ответы на эти вопросы в интервью ФАН дала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

фото из личного архива Александры Миллер /

— Считается ли все-таки шопоголизм заболеванием, или такой термин придумали жадины, экономящие на себе?

— Шопоголизм можно приравнять к наркомании или игромании. Зависимость и ломка постоянно преследуют шопоголика. Даже если у него нет денег, он может влезть в долги, взять кредит — и все равно удовлетворить свою жажду новой покупки, даже если она не является первой необходимостью или вообще никогда не понадобится. Здесь главное — приобретение, владение и накопительство.

— Почему же люди не знают меры и не могут остановиться, совершая покупки?

— Здесь можно говорить о попытке заткнуть черную дыру — ту эмоциональную пустоту, которая присутствует у шопоголика. Приобретением новой вещи он компенсирует нехватку тепла и любви в его жизни, но опасность заключается в том, что удовлетворения хватает лишь ненадолго, потом вновь пустота и вновь тяга что-то положить в эту бездну, и так по кругу. В этом круговороте трат человек может погрязнуть в долгах и кредитах, уйти в депрессию, поэтому для шопоголиков момент депривации (сокращения, лишения возможности) важен так же, как у алкоголика, наркомана или игромана. Заходя в красивый торговый центр или магазин, человек окружен этой атмосферой успеха, изобилия, красивых вещей и приятных ароматов. Сразу наступают покой и ощущение того, что все в порядке, «вот теперь я могу позволить себе все, что хочу, а потом будь что будет, один раз ведь живем!». За этой вашей эйфорией стоит огромная работа маркетологов, которые изучают, какого цвета сетка должна быть на апельсинах, чтобы вы без раздумий их купили, [как влияют на покупателей] узкие проходы в магазинах и определенное расположение (вспомните ИКЕА, где можно заблудиться и нечаянно остаться жить), расслабляющая музыка (вспомнили, где обычно играют на фортепиано?), какой запах должен разбрызгиваться по торговому залу, чтобы через обонятельные рецепторы наш мозг совершал те или иные действия, как под ловкими движениями кукловода. А эта всплывающая реклама в определенный момент — сразу вспоминается шутка: «как отличить таргетированную рекламу от знака свыше». Женщины — вообще кладезь для магазинов, их маркетологи считают лучшими покупателями и даже есть такое понятие pink tax — розовый налог, как правило, он связан именно с цветовой гаммой: станки для бритья, кружки, термокружки, шампуни и т. д.

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— Как понять, какая именно эмоциональная пустота у человека, что это за черная дыра, которую он пытается заполнить?

— Любая эмоциональная пустота (нехватка любви, низкая самооценка, нереализованность) сублимируются в эмоциональные покупки, а шопоголизм и есть трата денег на эмоциях. Например, изменяет муж — пойду куплю десятое новое платье и закажу третью пару столовых приборов. Почему? Потому что разговаривать об этом страшно, расходиться страшно, можно и на улице остаться, а женщина, например, не работает и т. д. Примеров масса, срабатывает компенсация за счет покупок, но эффект очень краткосрочен, и постоянно требуются новые и новые дозы, поэтому шопоголик сидит на сайтах различных онлайн-магазинов и получает удовольствие даже от того, что кладет все, что пожелает, в корзину. Уровень дофамина в организме зашкаливает, счастью нет предела, только оно заканчивается после списания денежных средств с карты, позже вырабатывается кортизол — гормон стресса, его нужно как-то понизить, и как думаете, что делает шопоголик? Правильно, совершает новые покупки, чтобы вновь порадовать организм положительными гармонями, и так по кругу. Если быть откровенным хотя бы с самим собой, можно понять, над чем работать и без специалиста, но это будет дольше и сложнее, возможно, человек не сразу распознает корень всех бед и будет бродить вокруг да около, это как в спортзале можно тренироваться самому, а можно с профессиональным тренером, который видит, над чем работать и как получить лучший результат.

pexels.com / Andrea Piacquadio

— Как побороть шопоголизм самостоятельно? Дайте, пожалуйста, рекомендации, как разлюбить магазины?

— В данном случае нужно не пользоваться кредитными картами, только дебетовыми. Перестать брать кредиты или товар в рассрочку, ведь это еще одна маркетинговая уловка, которая невероятно опасна для шопоголика. Попробовать построить свои маршруты так, чтобы они миновали торговые центры и магазины. Нужно отписаться в соцсетях от различных магазинов и блогеров, ведь сейчас продают все и все, используя различные методики даже для рядового потребителя, а что уж говорить о зависимом человеке. Лучше обратить внимание на свое эмоциональное состояние и улучшить его, чем пытаться замаскировать нарывающую рану, все равно будет видно — так и с шопоголизмом, ведь удовольствие от него мимолетно.

Ранее Александра Миллер рассказала, что нужно сделать со своей головой, чтобы перестать быть бедным. Вопрос о финансовом благополучии был и остается одним из самых актуальных. Финансовой свободы и изобильной жизни хотят почти все. Но к одним деньги липнут, падая с шестью нолями на карту, а от других деньги бегут, вынуждая брать кредиты и позволять себе лишь самое необходимое. Хотя представители второй категории не ставят на пол сумку и мусор вечером не выбрасывают, денег у них все равно вечно нет.