Банги, 20 декабря. Оружейное эмбарго ООН в отношении ЦАР подрывает усилия правительства по восстановлению мира и безопасности в стране, заявил президент республики Фостен-Арканж Туадера во время выступления на третьем саммите «Турция — Африка».

«С тех пор как я впервые вступил в должность лидера государства, Центральноафриканская Республика открылась миру. Власти неустанно работают над ее восстановлением и развитием. Мы создаем благоприятный климат для частных инвестиций, которые помогут возродить нашу экономику. Однако почти десять лет нас ограничивают санкции ООН, препятствующие качественному оснащению национальной армии и, как следствие, подрывающие безопасность мирного населения ЦАР», — заявил Туадера.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Президент подчеркнул, что Центральноафриканская Республика заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с дружественно настроенными государствами. Также он гарантировал, что правительство ЦАР готово работать над укреплением отношений с потенциальными партнерами и выполнит все заключенные договоренности, если они помогут стране в развитии.

Ранее жители республики поддержали курс лидера на сближение с Россией. Несколько сотен молодых людей вышли с плакатами, флагами и национальной атрибутикой. Они заявили, что не хотят возвращаться к гражданской войне и высоко ценят усилия президента по развитию страны.