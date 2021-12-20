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Волонтеры Тверской области спасли от голодной смерти замерзающего на улице кота

Общество
Волонтеры Тверской области спасли от голодной смерти замерзающего на улице кота
pixabay.com

Тверь, 20 декабря. Зоозащитники волонтерского движения «Мы вместе» в Тверской области спасли бездомного кота, который замерзал на улице.

Добровольцы забрали животное с остановки общественного транспорта. По их словам, в регионе прогнозируют сильные морозы, поэтому бездомным животным придется особенно тяжело.

«Наверное, многие видели этого котика, грустно сидящего на остановке и поджидающего, не покормят ли его добрые люди. Сегодня он будет спать уже в тепле. Пусть это временный дом, но все же не улица. Тем более что прогнозы обещают нам сильные морозы», — написали зоозащитники в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтеры Тверской области спасли от голодной смерти замерзающего на улице кота
Prt Scr vk.com / "МЫ ВМЕСТЕ" волонтерское движение

Сейчас кот накормлен и находится в тепле. Волонтеры занимаются поиском новых хозяев для спасенного животного. Кроме того, кота привьют и кастрируют.

Волонтеры и неравнодушные жители Новосибирской области ранее пришли на помощь бродячему коту, который угодил в капкан для крыс. Инцидент произошел в деревне Умрево Мошковского района.

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