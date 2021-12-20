Волонтеры Тверской области спасли от голодной смерти замерзающего на улице кота

Тверь, 20 декабря. Зоозащитники волонтерского движения «Мы вместе» в Тверской области спасли бездомного кота, который замерзал на улице.

Добровольцы забрали животное с остановки общественного транспорта. По их словам, в регионе прогнозируют сильные морозы, поэтому бездомным животным придется особенно тяжело.

«Наверное, многие видели этого котика, грустно сидящего на остановке и поджидающего, не покормят ли его добрые люди. Сегодня он будет спать уже в тепле. Пусть это временный дом, но все же не улица. Тем более что прогнозы обещают нам сильные морозы», — написали зоозащитники в социальной сети «ВКонтакте».

Prt Scr vk.com / "МЫ ВМЕСТЕ" волонтерское движение

Сейчас кот накормлен и находится в тепле. Волонтеры занимаются поиском новых хозяев для спасенного животного. Кроме того, кота привьют и кастрируют.

Волонтеры и неравнодушные жители Новосибирской области ранее пришли на помощь бродячему коту, который угодил в капкан для крыс. Инцидент произошел в деревне Умрево Мошковского района.