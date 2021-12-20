Анна Бузова заявила, что скучает по знаменитой сестре после ссоры

Москва, 20 декабря. Блогер Анна Бузова рассказала, что между ними с сестрой, певицей Ольгой Бузовой и еще двумя лучшими подругами, которые ранее много времени проводили вместе, произошел конфликт.

Сестры Бузовы, Ольга Десятовская и Яна Акру крепко дружили на протяжении длительного времени. Но сейчас «фантастическая четверка» в ссоре, причину которой дамы не называют. Бузова-младшая уверена, что все к лучшему. При этом сестра популярной певицы заявила, что скучает по сестре и своим подругам. Откровенным ответом на вопрос подписчиков девушка поделилась в сторис соцсети Instagram.

«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс. Возможно, когда-нибудь эта четверка воссоединится», — написала Анна Бузова.

Возможной причиной конфликта считается заявление Ольги Бузовой в СМИ о том, что она помогла младшей сестре купить квартиру мечты. Анна Бузова резко прокомментировала это заявление. По ее словам, если это так произошло, то она бы хотела получить еще одну квартиру. Позже сестра телезвезды заявила, что стала жертвой провокации и неправильно поняла слова своей родственницы.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что публичность ее отношений принесла ей больше страдания. В этом популярная телеведущая и певица призналась на премьере новогодней комедии «Елки-8» в Москве.