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Активисты ЦАР высоко оценили вклад России и Руанды в защиту территориальной целостности страны

Весь мир
Активисты ЦАР высоко оценили вклад России и Руанды в защиту территориальной целостности страны
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 20 декабря. Россия и Руанда внесли неоценимый вклад в возвращение Центральноафриканской Республики к мирной жизни, заявил координатор гражданского движения «Национальная сеть по защите достижений мира» (RNSAP) Дэви Янник Анжидан. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Активная фаза борьбы с вооруженными формированиями началась 18 декабря 2020 года. После этой несправедливой и необоснованной войны, навязанной Центральноафриканской Республике, народ объединился и сказал агрессорам «нет».

Мы достаточно страдали. Это уже третья война, которую мы пережили, и четвертый кризис, из которого смогли выйти. Жители страны поддержали законных лидеров, и они разгромили врагов», — заявил Анжидан.

Координатор платформы отметил, что именно пример президента Фостен-Арканжа Туадера, нашедшего надежных союзников в лице России и Руанды, вдохновил центральноафриканцев забыть о ссорах и объединиться против бесчинств радикальных группировок.

Активисты ЦАР высоко оценили вклад России и Руанды в защиту территориальной целостности страны
politexpert.net / Людмила Зайцева

По мнению активиста, солидарность граждан ЦАР демонстрирует всему миру, что страна готова дать отпор любому, кто попытается ввергнуть ее в хаос. Немаловажную роль в этом сыграла подготовка личного состава национальных войск у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Ранее пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем подвел итоги уходящего 2021 года. По его словам, народ, как никогда един с правительством и полностью поддерживает его деятельность.

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