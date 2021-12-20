Активисты ЦАР высоко оценили вклад России и Руанды в защиту территориальной целостности страны

Банги, 20 декабря. Россия и Руанда внесли неоценимый вклад в возвращение Центральноафриканской Республики к мирной жизни, заявил координатор гражданского движения «Национальная сеть по защите достижений мира» (RNSAP) Дэви Янник Анжидан. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Активная фаза борьбы с вооруженными формированиями началась 18 декабря 2020 года. После этой несправедливой и необоснованной войны, навязанной Центральноафриканской Республике, народ объединился и сказал агрессорам «нет». Мы достаточно страдали. Это уже третья война, которую мы пережили, и четвертый кризис, из которого смогли выйти. Жители страны поддержали законных лидеров, и они разгромили врагов», — заявил Анжидан.

Координатор платформы отметил, что именно пример президента Фостен-Арканжа Туадера, нашедшего надежных союзников в лице России и Руанды, вдохновил центральноафриканцев забыть о ссорах и объединиться против бесчинств радикальных группировок.

politexpert.net / Людмила Зайцева

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