Экономисты рассказали о главных факторах влияния на валютный и фондовый рынки

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и на золото по итогам первого дня торгов на мировых биржах. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Картина на рынке нефти выглядит к этому часу пессимистично. Пятничные торги завершились снижением стоимости с 75 долларов до 73 долларов за баррель, а сегодня она опускалась даже чуть ниже 70 долларов.

«Основной сейчас фактор, который давит на нефть, это, конечно, новый штамм коронавируса «Омикрон». Растет число случаев заражения в Европе, в Америке. Даже высказался главный инфекционист США, сказав о том, что омикрон может привести к рекордным случаям заболевания коронавируса и, соответственно, госпитализациям, даже смертям. Есть опасения, что, по сути, здравоохранение может не справиться, — рассказывают аналитики. — Пока участники рынка опасаются серьезных последствий омикрона, особенно в части введения новых ограничений. Так, на выходных локдаун был введен в Голландии, также дополнительно ограничения готовятся в Англии, плюс тяжелая ситуация сейчас сохраняется в Дании».

В минувшую пятницу, 17 декабря, вышли свежие данные от компании Baker Hughes. За прошедшую неделю количество активных буровых установок выросло еще на четыре единицы — теперь их 475.

«Позитивным моментом для нефти остается ситуация с газом в Европе. Сегодня цены поднимались в район отметки 1700 долларов за 1000 кубометров, и, соответственно, в этих условиях спрос на нефть как альтернативный источник энергии со стороны энергетических и коммунальных компаний растет, — отмечают эксперты. — Так что в этом плане нефть пока пытается сохранить свой диапазон от 70 до 76 долларов за баррель. Плюс поддержку оказывает тот факт, что запасы нефти в США продолжают находиться на уровне ниже среднего значения за последние пять лет».

Золото

Федеральное агентство новостей /

Пятничные торги завершились для золота нейтральной динамикой. Цены поднимались в район отметки 1813 долларов за унцию, однако торговля завершилась на уровне 1800 долларов. Пока что стоимость остается в этих пределах.

«С одной стороны, пока что золото поддерживается рисками, связанными с омикроном, — оно выступает защитными активом для глобальной экономики. Также идет поддержка золоту от инфляции, которая сейчас находится на максимальных отметках. С другой стороны, это пока сдерживается тем, что на прошедшем заседании ФРС был обозначен цикл ужесточения денежно-кредитной политики», — подчеркивают эксперты.

На этой неделе участники рынка будут следить за данными из США, в частности, публикацией данных по ВВП за III квартал. Не меньшее значение на рынок окажет, что следующая неделя пройдет под эгидой наступления католического Рождества. Аналитики предрекают, что торги на биржах либо пройдут в вялом русле, либо мы увидим высокую волатильность. На этом фоне золото сохраняет свой актуальный диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Для рубля пятничные торги завершились небольшим ослаблением: с отметки 73,60 рубля за доллар цены поднялись до уровня 74,25 рубля. В ходе сегодняшних торгов доллар укреплялся чуть выше отметки 75 рублей, однако не смог там удержаться и вернулся к отметке 74,25 рубля за доллар.

«Основной фактор, влияющий на рубль, — это пятничное заседание нашего ЦБ. В ходе него регулятор повысил процентную ставку, причем ожидаемо на 100 базисных пункта, до уровня 8,5%. Собственно, регулятор анонсировал, что, возможно, будет еще ужесточать условия и поднимать процентную ставку в следующем году, если ситуация с инфляцией не стабилизируется. Это, конечно, такой позитивный сигнал для рубля, поскольку его доходность, естественно, увеличивается», — говорят экономисты.

Плюсом к этому поддержку нашей валюте сейчас начинает оказывать налоговый период. Экспортеры будут конвертировать свою валютную выручку для уплаты налогов, что также станет позитивным моментом для рубля в ближайшую неделю. С другой стороны, геополитическая напряженность — переговоры России и НАТО — не приносит ничего хорошего для российской валюты.