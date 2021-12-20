Экономисты рассказали о главных факторах влияния на валютный и фондовый рынки

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и на золото по итогам первого дня торгов на мировых биржах. Подробности — в материале ФАН.
Нефть
Картина на рынке нефти выглядит к этому часу пессимистично. Пятничные торги завершились снижением стоимости с 75 долларов до 73 долларов за баррель, а сегодня она опускалась даже чуть ниже 70 долларов.
«Основной сейчас фактор, который давит на нефть, это, конечно, новый штамм коронавируса «Омикрон». Растет число случаев заражения в Европе, в Америке. Даже высказался главный инфекционист США, сказав о том, что омикрон может привести к рекордным случаям заболевания коронавируса и, соответственно, госпитализациям, даже смертям. Есть опасения, что, по сути, здравоохранение может не справиться, — рассказывают аналитики. — Пока участники рынка опасаются серьезных последствий омикрона, особенно в части введения новых ограничений. Так, на выходных локдаун был введен в Голландии, также дополнительно ограничения готовятся в Англии, плюс тяжелая ситуация сейчас сохраняется в Дании».
В минувшую пятницу, 17 декабря, вышли свежие данные от компании Baker Hughes. За прошедшую неделю количество активных буровых установок выросло еще на четыре единицы — теперь их 475.
«Позитивным моментом для нефти остается ситуация с газом в Европе. Сегодня цены поднимались в район отметки 1700 долларов за 1000 кубометров, и, соответственно, в этих условиях спрос на нефть как альтернативный источник энергии со стороны энергетических и коммунальных компаний растет, — отмечают эксперты. — Так что в этом плане нефть пока пытается сохранить свой диапазон от 70 до 76 долларов за баррель. Плюс поддержку оказывает тот факт, что запасы нефти в США продолжают находиться на уровне ниже среднего значения за последние пять лет».
Золото
Пятничные торги завершились для золота нейтральной динамикой. Цены поднимались в район отметки 1813 долларов за унцию, однако торговля завершилась на уровне 1800 долларов. Пока что стоимость остается в этих пределах.
«С одной стороны, пока что золото поддерживается рисками, связанными с омикроном, — оно выступает защитными активом для глобальной экономики. Также идет поддержка золоту от инфляции, которая сейчас находится на максимальных отметках. С другой стороны, это пока сдерживается тем, что на прошедшем заседании ФРС был обозначен цикл ужесточения денежно-кредитной политики», — подчеркивают эксперты.
На этой неделе участники рынка будут следить за данными из США, в частности, публикацией данных по ВВП за III квартал. Не меньшее значение на рынок окажет, что следующая неделя пройдет под эгидой наступления католического Рождества. Аналитики предрекают, что торги на биржах либо пройдут в вялом русле, либо мы увидим высокую волатильность. На этом фоне золото сохраняет свой актуальный диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию.
Курс рубля
Для рубля пятничные торги завершились небольшим ослаблением: с отметки 73,60 рубля за доллар цены поднялись до уровня 74,25 рубля. В ходе сегодняшних торгов доллар укреплялся чуть выше отметки 75 рублей, однако не смог там удержаться и вернулся к отметке 74,25 рубля за доллар.
«Основной фактор, влияющий на рубль, — это пятничное заседание нашего ЦБ. В ходе него регулятор повысил процентную ставку, причем ожидаемо на 100 базисных пункта, до уровня 8,5%. Собственно, регулятор анонсировал, что, возможно, будет еще ужесточать условия и поднимать процентную ставку в следующем году, если ситуация с инфляцией не стабилизируется. Это, конечно, такой позитивный сигнал для рубля, поскольку его доходность, естественно, увеличивается», — говорят экономисты.
Плюсом к этому поддержку нашей валюте сейчас начинает оказывать налоговый период. Экспортеры будут конвертировать свою валютную выручку для уплаты налогов, что также станет позитивным моментом для рубля в ближайшую неделю. С другой стороны, геополитическая напряженность — переговоры России и НАТО — не приносит ничего хорошего для российской валюты.
«Из важных событий на этой неделе стоит выделить пресс-конференцию нашего президента Владимира Путина, которая состоится в четверг [23 декабря]. В ходе этой пресс-конференции может поступить информация, которая окажет влияние на валютный и фондовый рынки. Пока же рубль сохраняет свой актуальный диапазон от 72,5 до 75,5 рубля за доллар», — подытоживают эксперты.