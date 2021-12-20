ЦБ: объем ипотечного портфеля российских банков увеличился на 2,3%

Москва, 20 декабря. Объем ипотечного портфеля российских банков в ноябре продолжил активно расти, увеличившись на 2,3%, следует из материалов, опубликованных Центробанком РФ.

Общий объем выдачи ипотечных кредитов за прошлый месяц составил 510 млрд рублей. Порядка 120 млрд рублей были представлены в рамках государственных программ.

«Особенно значительно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки (по оценке, в ноябре было выдано 67 млрд рублей после 41 млрд рублей в октябре), а по льготной (под 7%) программе выдачи стабилизировались на уровне около 40 млрд рублей (в ноябре было выдано 45 млрд рублей, в октябре — 43 млрд рублей)», — говорится в сообщении регулятора.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что продлевать льготную ипотеку не стоит. Существуют и другие программы, которые позволяют населению выгодно купить строящееся или вторичное жилье.