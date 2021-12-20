Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 21:51
21:40
Экономика
Экономисты рассказали о главных факторах влияния на валютный и фондовый рынки
21:31
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не сжег дом под Новый год
21:24
Видео
Компания «Мегалайн» показала макеты проектов «Горская» и ТПУ
21:13
Весь мир
СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году
21:10
Весь мир
Президент Франции отказался от поездки в Мали под предлогом новой волны коронавируса
21:09
Шоу-бизнес
Самбурская обвинила Дробыша в «дешевом пиаре»
21:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони
21:04
Шоу-бизнес
Порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых
21:00
Общество
Губернатор Петербурга констатировал провал кампании по уборке снега в городе
21:00
Общество
Врач Мясников предупредил курильщиков об осложнениях при повышенном гемоглобине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЦБ: объем ипотечного портфеля российских банков увеличился на 2,3%

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 20:25
Экономика
ЦБ: объем ипотечного портфеля российских банков увеличился на 2,3%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Объем ипотечного портфеля российских банков в ноябре продолжил активно расти, увеличившись на 2,3%, следует из материалов, опубликованных Центробанком РФ.

Общий объем выдачи ипотечных кредитов за прошлый месяц составил 510 млрд рублей. Порядка 120 млрд рублей были представлены в рамках государственных программ.

«Особенно значительно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки (по оценке, в ноябре было выдано 67 млрд рублей после 41 млрд рублей в октябре), а по льготной (под 7%) программе выдачи стабилизировались на уровне около 40 млрд рублей (в ноябре было выдано 45 млрд рублей, в октябре — 43 млрд рублей)», — говорится в сообщении регулятора.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что продлевать льготную ипотеку не стоит. Существуют и другие программы, которые позволяют населению выгодно купить строящееся или вторичное жилье.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ЦБ: объем ипотечного портфеля российских банков увеличился на 2,3%
цб рф ипотечный портфель российские банки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать