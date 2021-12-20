Россия может приостановить продажи леса за границу в марте 2022 года

Москва, 20 декабря. Российская Федерация может остановить поставки леса на внешние рынки, сообщил Общественной Службе Новостей председатель общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства Владимир Морозов.

Отечественные экспортеры достигли рекордного показателя в стоимостном выражении. Рост по сравнению с прошлым годом составил около 40%. Рыночные игроки могут собраться для проведения лесного форума из-за обострения ситуации.

«В марте мы планируем провести лесной форум, где поднимем вопрос консенсусного моратория на рубке малонарушенных лесных территорий. Большой плюс, что с 1 января экспорт будет практически запрещен. Безусловно, решение должно быть взвешенным», — отметил Морозов.

Идею ограничения экспорта древесины ранее высказывали в Министерстве промышленности и торговли РФ. Ведомство предлагало добавить лесозаготовки в перечень необходимой для внутреннего рынка продукции.