Актерское агентство расторгло контракт с Крисом Нотом после скандала из-за домогательств

Лос-Анджелес, 20 декабря. Звезда сериала «Секс в большом городе» Крис Нот столкнулся с новыми проблемами после обвинений в домогательствах. Актер остался без агента.

Крис Нот ненадолго вернулся на экраны в сериале «И просто так», сиквеле культового «Секса в большом городе». Вскоре артист попал под волну «отмены» после обвинений в насилии со стороны нескольких женщин. Незадолго до этого актер заключил договор с новым агентом, однако скандал лишил его менеджера. Так, представитель A3 Artists Agency заверил, что контракт с Нотом расторгнут.

«Крис Нот больше не наш клиент», — сообщил представитель агентства в беседе с изданием Deadline.

При этом агентство не стало комментировать причины расставания с актером. Стоит отметить, что инциденты, в которых женщины обвинили Нота, произошли в 2004 и 2015 году. Они заверили, что готовы предоставить доказательства, но отказались раскрыть свои имена.

Незадолго до этого производители велотренажеров Peloton удалили рекламу с участием актера. Представители компании отметили, что не знали об обвинениях во время сотрудничества с создателями сериала «И просто так».