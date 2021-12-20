Нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор на двух экспортных терминалах

Триполи, 20 декабря. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила форс-мажор в отношении экспорта сырой нефти с терминалов Аз-Завия и Меллита. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, разосланный трейдерам.

Решение объяснили тем, что Служба охраны нефтяных объектов помешала проводить операции по добыче природного ресурса на месторождениях Аш-Шарара и Аль-Вафа. Введенные ННК меры не распространяются на отгрузку нефтепродуктов.

Накануне силовики приостановили работу ряда нефтяных полей на западе североафриканской страны. Корпорация подсчитала, что инцидент привел к потере более 300 тысяч баррелей за сутки.

«Выполнение наших обязательств перед нефтепереработчиками на рынке стало невозможным. Мы вынуждены объявить состояние форс-мажора», — заявил председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла.

Чиновник переговорил с учреждениями, принимающими решения в стране. Он проинформировал их о последствиях остановки производства, связанных с потерей возможностей сбыта и понесением прямых и косвенных затрат.

Согласно заявлению ведомства, результатом продолжения закрытия объектов станет «обнищание ливийского народа». Руководство призвало немедленно снять блокаду с месторождений Аш-Шарара, Аль-Филь, Аль-Хамада и Аль-Вафа.

Ранее General Electricity Company of Libya (GECOL) предупредила о перебоях в электроэнергии на западе страны. К потере 2500 мегаватт и затруднению подачи тока привели действия Службы охраны нефтяных объектов.